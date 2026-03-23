[3.22 ラ・リーガ第29節](サンティアゴ・ベルナベウ)※29:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 13 アンドリー・ルニンDF 2 ダニエル・カルバハルDF 20 フラン・ガルシアDF 22 アントニオ・リュディガーDF 24 ディーン・ハイセンMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 15 アルダ・ギュレルMF 45 Thiago PitarchFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 21 ブラヒム・ディアス控えGK 26 フラン・ゴ