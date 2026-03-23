[3.22 カラバオ杯決勝 アーセナル 0-2 マンチェスター・シティ]カラバオカップは22日、ウェンブリー・スタジアムにて決勝戦を行い、アーセナルとマンチェスター・シティが激突。0-2でマンチェスター・シティが決戦を制し、5年ぶり9度目のリーグカップチャンピオンに輝いた。8年ぶりにカラバオカップ決勝で戦うこととなった両チーム。リーグ戦ではアーセナルが首位、シティが2位とまさに天王山。注目のビッグマッチが幕を開ける