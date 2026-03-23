▼4着シュヴァリエローズ（北村友）馬場がいいので下を気にすることもなかった。ある程度ポジションを取って粘るのがベストだと思い、出して行ったが、あの位置になるなら、もっと後ろからが良かったかな。年齢を重ねてもスイッチが入る。よく頑張っています。▼5着マイネルエンペラー（丹内）この馬には時計が速かった。よく頑張ってくれています。▼6着サンライズソレイユ（岩田望）ゲートが速く、行けるなら行こうと。リ