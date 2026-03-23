◇明治安田J1百年構想リーグ京都1（5PK4）ナゴヤ（2026年3月22日サンガS）京都は劣勢をはね返し、勝ち点を14まで伸ばした。前半19分に先制点を許すなど防戦一方。ただ、チョウ貴裁（チョウ・キジェ）監督が「名古屋さんは後半に失点が多い」とにらんだ通り、前線に人数をかけ主導権を奪い返した。後半32分にFWマルコ・トゥーリオのゴールで追いつき、1―1で突入したPK戦は5人全員成功。指揮官は「今後に向け、ポジティブ