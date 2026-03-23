◇オープン戦ヤクルト1―1日本ハム（2026年3月22日エスコンF）今季1軍初登板となったヤクルトの右腕・小川が5回6安打1失点と粘った。体全体を使い左足を上げることを意識した新フォームに手応えもあり「腕をしっかり振れていた」と振り返った。31日の本拠地開幕戦となる広島戦での先発が決定ている35歳は「1年間投げきる覚悟を持ってやっていきたい」と力を込めた。池山監督は新庄監督からプレゼントされたロゴ入りの赤