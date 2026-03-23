◇オープン戦西武2―4DeNA（2026年3月22日ベルーナD）西武・ウィンゲンターの開幕2軍スタートが決まった。8回に5番手として登板すると、1死後に自ら交代を申し入れた。右肩に張りが出たといい、西口監督は「2軍で不安要素を取り除いてから戻って来てもらおうと思っている」と明かした。昨季49試合に登板し1勝4敗31ホールドの右腕は、ブルペン陣の中核として期待されていた。指揮官は「いる投手でしっかりと補っていきた