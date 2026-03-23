◇オープン戦DeNA4ー2西武（2026年3月22日ベルーナD）DeNA・相川新監督が「複数守護神プラン」で就任1年目の戦いをスタートさせる。あえて勝ちパターンのリリーフ陣を固定せず、試合展開や相手の打順に応じて日替わりで柔軟に起用する“相川流”の継投策だ。「試合展開によって2パターンなのか複数人で回すのか。いろいろ考えてスタートしていく。全員が勝ちパターンでいくこともコーチと話している」7、8、9回の「勝