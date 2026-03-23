◇オープン戦楽天6ー2巨人（2026年3月22日東京D）股関節の違和感で2軍調整中だった楽天・辰己が合流即、「7番・中堅」で出場し、3安打2打点1盗塁と躍動。滑り込みで開幕1軍入りを確実とした。昨季までのチームメートだった則本から2安打し「まだ味方なのか、敵なのかよく分からないですけど、いいピッチャーから打てて良かった」と辰己節も健在。4−1の5回2死一、二塁では戸郷から中越えに2点適時二塁打。「例年よりも多