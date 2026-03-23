【騎手】幸英明は00年トゥナンテ以来、26年ぶり2勝目。同レース2勝は武豊、川田に並ぶ現役最多記録タイ。JRA重賞は25年エプソムC（セイウンハーデス）以来、通算50勝目。【種牡馬】キズナ産駒は初勝利。JRA重賞は前週のスプリングS（アウダーシア）に続き今年5勝目、通算54勝目。