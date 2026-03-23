タレントの高橋愛（39）が22日、都内で衣類アップサイクルデザインコンテスト授賞式に出席し、審査員を務めた。廃棄せずにデザインや機能を加えて再利用する取り組みに「一個しかないものができるのは魅力的」と話した。お笑い芸人・あべこうじ（51）との夫婦仲を聞かれると「思っていることを常に共有してアップデートしてる」と円満をアピール。21日に古巣のモーニング娘。に14歳の新メンバーが加入したことに話題が及ぶと