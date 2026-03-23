巨人のドラフト3位左腕・山城（亜大）の開幕ローテーション入りが決まった。阿部監督が「入るのは決まっている」と明言。開幕投手に決定している同1位・竹丸（鷺宮製作所）とともに球団64年ぶりに新人2投手がローテ入りとなった。山城はこの日のファーム・リーグ、DeNA戦に先発。5回3安打無失点も、7四死球を与え「全然（ダメ）。でもいろいろ収穫ができた」と反省したが、実戦5試合で計15回2/3を無失点と結果を残した。開幕