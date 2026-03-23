【騎手】武豊は07年のアイポッパー以来、19年ぶり通算9勝目。京都大賞典の9勝に並ぶ、JRA同一重賞最多勝記録を達成した。JRA重賞は25年東海S（ヤマニンウルス）以来で通算367勝目。【調教師】友道師はダイヤモンドS（スティンガーグラス）に続く今年JRA重賞3勝目で通算81勝目。【種牡馬】レイデオロ産駒は25年サンライズアースに続く2年連続2勝目。JRA重賞は東京新聞杯（トロヴァトーレ）に続く今年3勝目、通算7勝目。【高