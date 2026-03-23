◇オープン戦DeNA4ー2西武（2026年3月22日ベルーナD）初の開幕ローテーション入りが内定しているDeNA・石田裕が、5回2安打無失点と好投した。シュート成分が多い独特の直球は最速148キロを計測。スイーパーとシンカーのコンビネーションもさえ「相手打線が積極的に打ちにくる中で、勝負球で打ち取れた。開幕しても同じ投球ができるように」とうなずいた。オープン戦は2試合で防御率0・00。15日のファーム・リーグのハヤ