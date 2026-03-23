割れたオッズが示す通りの大混戦。単勝5.7倍の1番人気ドロップオブライトは、後方からの競馬で差し届かず10着に敗れた。松若は「外の馬のゲートが速くて挟まれる不利が痛かった。いいコンディションでしたが、ペースが遅くて後ろからでは厳しかったですね」と敗因を挙げる。福永厩舎は土曜のファルコンSに続く、中京の重賞連勝とはならなかった。