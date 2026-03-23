■シンカ 920円(+150円、+19.5％) ストップ高 シンカ [東証Ｇ]がストップ高。同社は18日の取引終了後、ソフトバンク [東証Ｐ]傘下のＳＢＣ＆Ｓと資本・業務提携すると発表。これを材料視した買いが集まった。顧客対応業務向けクラウド型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を展開するシンカはIT関連の製品・サービスを提供するＳＢＣ＆Ｓと2024年8月に販売代理店契約を締結。ＳＢ