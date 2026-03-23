デビュー9戦目にして重賞初挑戦。しかも一気の距離延長を克服してダノンシーマが3着に食い込み、存在感を示した。道中は馬群の中、6番手で折り合いに専念。最後は前を追うが、芦毛馬2頭に後塵（こうじん）を拝した。川田は収穫だと話す。「3000メートルで現状できる精いっぱいの走りをしてくれました。いい経験になりました」と前を向く。まだ4歳。味わった試練は飛躍へとつながる。