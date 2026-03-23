▼3着セフィロ（吉田隼）前に乗った時より馬は凄く良くなっていた。このペースで前が残るから、欲をかいて…。我慢していれば良かったかな。▼4着ワイドラトゥール（西塚）この馬の競馬に徹したが、展開が向かなかったです。▼5着チェルビアット（西村淳）3コーナー手前で引かされたところが痛かった。そこでバランスを崩されてしまった。▼6着マピュース（田辺）二の脚がつかず、ポジションが少し後退した。脚は使ってい