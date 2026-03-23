勝ち馬との追い比べに持ち込んだソルトクィーンはゴール手前でいったん前に出る場面もあったが、惜しくも2着。富田は開口一番「悔しいですね。あそこまで行ったら…」。道中は好位の内で脚をため、満を持して追い出したが頭差で敗れた。「狭いところに入ってからも伸びたし勝ち馬より抜けたが、勝ち馬がもうひと伸びしてきて。得意の中京で自信を持ってレースに臨めたし勝ちたかったですね」と振り返った。