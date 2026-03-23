元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏が22日、福島県で行われた野球教室に参加。母国ベネズエラのWBC初優勝に「ベネズエラの野球のシステムの素晴らしさを世界に知ってもらえ、誇りに思う」と話した。以前、日本代表監督の夢を口にしていた同氏。「侍ジャパンの監督を私がやりたいと言うのはおこがましい」としつつ要請があれば「これ以上光栄なことはないと思う」と話した。