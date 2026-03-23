古馬牝馬の7F重賞「第63回愛知杯」が22日、中京競馬場で行われ、12番人気の伏兵アイサンサンが逃げ切りV。4日に開業した橋田宜長師（37）は新規開業調教師一番乗りで重賞に挑み、歴代2位のスピード記録となる開業19日目（9戦目）の重賞勝利となった。初勝利が重賞となったのは11年阪神スプリングジャンプの菊沢隆徳師以来、史上5人目。また、鞍上の幸英明（50）はJRA重賞50勝のメモリアルV。記録ずくめの劇的な決着となった一戦