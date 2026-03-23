6番人気の5歳牝馬アクアヴァーナルが歴戦の牡馬相手に2着に食い込む力走を見せた。好位の内めを優等生的な立ち回りで追走。最後の直線は先んじて先頭に立ち、場内がドッと沸く。アドマイヤテラと芦毛2頭が馬体を寄せるシーンもあったが、最後はあっさり3馬身突き放された。阪神大賞典に出走した牝馬は93年タケノベルベット、15年デニムアンドルビーの2着が最高着順で勝てば史上初の快挙。夢はかなわなかったが、坂井は「ロスな