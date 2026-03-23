女優の河合優実（25）が22日、都内で出演映画「ルノワール」の大島渚賞記念上映会に出席し、早川千絵監督らとトークショーを行った。同作は80年代を舞台に11歳の少女（鈴木唯）が大人の世界を垣間見る物語。河合は短時間の出演で「目が届くのが自分のシーンしかなくて、難しかった」と振り返った。逆に自身の場面のみに集中できる利点もあったといい「お邪魔する感覚」と笑った。女優業について「仕事がないとできない。受け