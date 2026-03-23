BTSの3年5カ月ぶりのライブから一夜明けた22日、所属事務所「HYBE」が声明を発表した。公演が行われた韓国・ソウルの光化門一帯は、同国の歴史と文化を象徴する場所。「光化門で世界にパフォーマンスを届けることができて大変光栄」とした。感謝とともに「K―POPは、今日の世界とともに呼吸する文化へと成長しました。K―POPとKカルチャーの興奮と価値を世界に伝えるためにさらに努力します」と、さらなる発展を誓った。現