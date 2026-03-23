22日、G2阪神大賞典が阪神競馬場で行われ、1番人気アドマイヤテラが2着に3馬身差の圧勝。従来のコースレコードを0秒4更新する3分2秒0で駆け抜け、優先出走権を獲得した天皇賞・春（5月3日、京都）に弾みをつけた。鞍上の武豊（57）は今年初の重賞Vで阪神大賞典9勝目。自身の京都大賞典（9勝）と並ぶ同一重賞最多勝タイを記録すると同時に、ルーキーイヤーの87年から続くJRA重賞勝利を40年連続に更新した。レジェンドがまた一つ