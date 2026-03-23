主役は昨年の覇者サトノレーヴだ。昨年は前年の香港スプリント3着から直行ローテで勝利。今年も昨年香港スプリント（9着）から、ここ一本に狙いを絞った。今年7歳とはいえ使い込んでいないこともあり、いい意味で馬が若い。堀厩舎の先輩で10＆11年に当時7、8歳でこのレースを制したキンシャサノキセキ以来、史上2頭目の連覇を目指す。同じ7歳世代の牝馬ナムラクレアはここがラストランになる。昨年暮れの前走阪神Cは2着ながら