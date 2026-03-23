過去10年の傾向から5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬を導き出す「G1データ王」。春の芝スプリント頂上決戦「第56回高松宮記念」を分析する。連覇が懸かるサトノレーヴ、昨年スプリンターズS覇者ウインカーネリアンといった実績馬に加え、伏兵陣も多彩な顔触れ。波乱含みの様相でデータ班の結論は？【ステップ】前哨戦としては、やはりシルクロードS組が強い。【5・2・0・25】で勝率15・6％、連対率21・8％。勝利数で続