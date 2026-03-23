【ワシントン共同】ベセント米財務長官は22日、NBCテレビのインタビューで、イラン攻撃の戦費は「十分にある」と強調する一方、軍事力のさらなる強化のため議会の追加予算案の承認が必要との考えを示した。戦費調達のための増税は否定した。米メディアによると、国防総省は戦費として2千億ドル（約31兆8400億円）以上の追加予算を議会に求めているが、議会は強く反発しているという。