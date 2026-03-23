◇オープン戦ロッテ2―6中日（2026年3月22日バンテリンD）ロッテ・寺地が待望のオープン戦1号を放った。9回1死からアブレウの外角高め、156キロを左翼ポール際へ。それまでの不振を払拭する一発に「この2日間ぐらい“積極的にいこう”と（打撃コーチの）栗原さんに言われていた。最後つなげられて良かった」と笑顔を見せた。高卒2年目の昨季ブレーク。今季は三塁にも挑戦し、慣れない守備に苦戦しつつも「一番はチームの