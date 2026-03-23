感謝状を受け取った羽賀さん（左）と塩田署長。塩田署長は１９日付で退官した＝１７日、平和交通新子安営業所神奈川県警栄署は１７日、行方不明になった小学４年生の女児（１０）の保護に貢献したとして、平和交通新子安営業所のタクシー運転手羽賀修さん（５７）に感謝状を贈った。羽賀さんはタクシーに乗り合わせた塩田信之署長と協力。「無事に見つかって本当に良かった」と胸をなで下ろした。署によると、女児が行方不明に