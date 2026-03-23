ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で初優勝したベネズエラ代表で、米大リーグ・ジャイアンツのルイス・アラエス内野手の母を思う行動が絶賛されている。WBCで手にした金メダルを母に贈ったという。米メディアで報じられると、海外ファンの感動を呼んでいる。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が22日、Xで紹介したのは、メジャー屈指のヒットメーカーによる