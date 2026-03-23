◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）オープン戦ラストマッチも、巨人の鉄壁守備が光った。４点を追う７回無死一塁で増田陸が一塁線への強烈なゴロをさばき、反転しながら二塁へのストライク送球で併殺。続くボイトのボテボテのゴロは三塁・宇都宮がランニングスローで刺し、内野陣が好守連発で３つのアウトを重ねた。オープン戦のチーム３失策は１２球団最少。開幕前ではあるものの、昨季リーグワーストの７８