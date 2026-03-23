22日夜、三重県桑名市の飲食店で面識のない客2人の頭などを殴りけがをさせたとして、41歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、桑名市の無職の男（41）です。 警察によりますと男は、22日午後9時20分ごろ、桑名市内の飲食店で客の72歳の男性と、仲裁に入った52歳の男性の頭などを拳で殴り、けがをさせた疑いがもたれています。 72歳の男性は、頭に出血を伴うけがをしたということです。 男と男性2人