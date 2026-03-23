ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２３日に生放送され、レギュラーの同局・杉山真也アナウンサーが休んだ。総合司会の安住紳一郎アナが「杉山アナウンサーはきょうは取材のためお休みです」と理由とともに伝えた。