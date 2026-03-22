2026年2月27日、ホンダは6代目となる新型「CR-V」を発売しました。CR-Vは広い室内空間と快適な乗り心地を特徴とするミドルサイズSUVで、国内外で長く支持されてきたモデルです。 そんな新型CR-Vに対し、SNSではどのような反響が寄せられているのでしょうか。 堂々としたボディサイズとハイブリッドシステムを採用した新型CR-V リリースによれば、新型CR-Vはアイポイントやドライビングポジション、乗り降りしやす