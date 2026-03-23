「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）手繰り寄せ、つかんで、そして離さなかった。限られたチャンスで“一発快投”。阪神・伊原がオープン戦最終戦で、逆転の開幕ローテ入りを決定的なものにした。「できたこと、できなかったことありますけど、今の段階としてはゼロで抑えるというところが大事。誠志郎さん（坂本）とも今年初めて（のバッテリー）でしたけど、いろいろ話せたので良かったかな