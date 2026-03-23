「ファーム・西地区、ソフトバンク１（降雨コールド）３阪神」（２２日、タマホームスタジアム筑後）ようやく、ようやく飛んできた。「右脚の肉離れ」で出遅れていた阪神のドラフト１位・立石（創価大）が２試合続けて「５番・三塁」でスタメン出場し、“守備機会デビュー”を飾った。その時は二回にやってきた。先発・伊藤将のツーシームを引っかけたソフトバンク・井上の打球が立石のもとへ。低い姿勢で丁寧に捕球し、一塁