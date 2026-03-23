▼1位・巨人（10勝5敗1分け）阿部監督（首位は）全く気にしてない。みんな素晴らしい準備をして、キャンプから入って良かった人もいますし、状態悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまで来られた。準備は万全かなと思います。▼3位・DeNA（9勝5敗3分け）相川監督やりたかったことはできた。僕がイメージしているものを、選手たちも同じようにイメージしてくれているところが数多くあった。キャンプから2カ月で十分