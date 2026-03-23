「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）１点を追う九回、無死二塁の好機で阪神・佐藤輝のバットが空を切ると、虎党からは大きなため息が漏れた。オープン戦最終戦は３度の得点圏で凡退するなど、４打数無安打３三振と悔しい結果に終わった。それでもまだシーズンが開幕したわけではない。試合後は「いい準備ができたらなと思います」と本番を見据えた。激動の春だった。今月上旬は、侍ジャパンの