▼1位・日本ハム（8勝4敗3分け）新庄監督開幕ローテは固まった。野手は上沢君のオープン戦の映像を見て決めたい。前日練習の雰囲気を見ながら決めるかもしれないし。開幕3連勝して、エスコンに戻って3つ勝つことしか考えていない。▼5位・オリックス（8勝5敗1分け）岸田監督守備にしても走塁にしても、全員が高い意識を持ってくれている。去年はなかなか勝てず、開幕してから打線が爆発した。始まってみないと分からないと