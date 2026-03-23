2番人気ドラゴンウェルズ（牡4＝藤原、父フロステッド）が好位から押し切り勝ち。3勝クラスからの連勝でオープン初勝利を飾った。スタートでやや出負けしたものの、二の脚を使って3番手を確保。直線残り200メートル付近で先頭に立つと、後続の猛追を1馬身1/4差で振り切った。鞍上の戸崎は「砂かぶりや、もまれた時に課題が出るけど、今日は外めを気持ち良く走れていた。そうすると力はありますね。強い競馬でした」と振り返っ