6番人気テーオーグランビル（牡6＝上村、父リー）が2番手から抜け出し、クラス2戦目でオープン初勝利を挙げた。岩田望は「ハナの選択もあったが押して行く馬がいたので2番手に切り替えました。ペースはいい感じ。思った以上に詰め寄られたけどオープンですから。力をつけて、もっと上でも」と意気込む。上村師は「枠が良かったし、ジョッキーがうまく乗ってくれた。厳しい流れになったが、これくらいの時計なら」と鼻高々。次