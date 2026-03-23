8番人気の伏兵テーオーアルアイン（牡3＝奥村豊、父アルアイン）が直線最内を突いて鮮やかに差し切り、2勝目を挙げた。初コンビで勝利に導いた団野は「反応が良かったですね。先々につながる、いい競馬だったと思います」と笑顔。近走は先行するスタイルだったが、中団待機策から新たな面を引き出した。次走は未定。