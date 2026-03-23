５人組ヒップホップグループ・ＲＩＰＳＬＹＭＥが２２日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで、活動休止前のラストライブを開催した。メジャーデビュー２５周年記念日となるこの日をもって活動を休止。３日で計８８曲を熱唱し、計３万人の前で“また会う日まで”の集大成を見せた。終始明るく最後のパーティーを、熱帯夜さながらの熱気が包んだ。ＲＹＯ−Ｚ（５１）は「そんな（湿っぽい）の、われわれに似合いません！