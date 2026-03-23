「オープン戦、西武２−４ＤｅＮＡ」（２２日、ベルーナドーム）気になるシーズンのブルペン運用について、ＤｅＮＡ・相川監督は試合後、構想を明かした。「試合、展開によってスタートしていこうかなと思っています。２パターンなのか、複数人で回すのか、いろいろ考えて」。抑えを固定せず、フレキシブルに起用していく方針を示した。「現状、戦える中継ぎのメンバーはそろっていると思う。全員が勝ちパターンでいけるよう