「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）間に合った。オープン戦最終戦で、楽天・辰己が１軍に合流。五回２死一、二塁から右中間に２点二塁打を放つなど、３安打２打点１盗塁の大暴れだ。「僕にとっては最初で最後のオープン戦ですが、結果を出せて良かった」と振り返り、状態については「見てもらった通り」と万全を強調した。キャンプ中の２月上旬に股関節の違和感で離脱した。「割と痛みに強いというか、