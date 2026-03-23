「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）今オープン戦を８勝５敗１分けで終えたオリックス・岸田監督が、就任２年目シーズンの手応えを口にした。「（課題だった）守備も走塁も全員が（１点を取る）意識を持ってくれているし、そういうふうに見えた。いいところが出たと思う」と総括。昨季のオープン戦は１２球団最下位の３勝１０敗３分け…。目も当てられないズタボロ状態だったが、指揮官がテー