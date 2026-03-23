「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムは１０年ぶりの優勝を目指すシーズンの開幕へ、遅れていたピースも間に合った。チームの形が整った最終戦で引き分けて、オープン戦は同率首位でフィニッシュ。ただ、新庄監督は「もう５年目ですよ。オープン戦は１２位でいいんで」と、順位の話題は笑い飛ばした。この日、２軍から清宮幸と万波が合流。１軍復帰戦でともに中前打を放った。清宮