シャーザーの持論に米メディアも賛同した(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は決勝でベネズエラ代表が米国代表を下し初優勝を飾るなど、大きな盛り上がりをみせながら幕を閉じた。一方で、MLBをはじめとする各国プロリーグの開幕前となる3月上旬から行われる大会の開催時期については、変更を求める声が後を絶たない。【動画】「Oishii~!」タティスJr.が「お〜いお茶」を飲んで笑顔本来であればシ