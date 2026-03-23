韓国の男性グループ・ＢＴＳが２１日、ソウルの光化門広場一帯で５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の発売記念公演「ＢＴＳＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ−ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催。国内外から現地に足を運んだＡＲＭＹ（ファンの呼称）と、Ｎｅｔｆｌｉｘの生中継でその姿を見守った世界中の「ＡＲＭＹ」を熱狂させた。７人そろってステージに立ったのは、２２年１０月に行われた釜山公演以来３年５カ月ぶり。ステー