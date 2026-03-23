オードリーの若林正恭（４７）が２２日、東京・アミノバイタルフィールドで初の小説「青天」（文藝春秋）のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を開催。喉の療養から復帰後、初めてファンと交流し、以前と変わらぬ声で沸かせた。１３日の「第４９回日本アカデミー賞」の授賞式でナビゲーターとして出演し、１４日深夜にニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演したばかり。この日は「トゥース！」と、駆け足で登場